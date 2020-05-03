Дитячий протест. У Німеччині до акцій проти карантинних обмежень долучилися дітлахи. Вони скаржаться, що через закриті школи і дитячі майданчики, почуваються самотніми. Про незвичний мітинг і його учасників - у матеріалі моїх колег.

У центрі Франкфурта незвичний протест. Скасувати карантинні обмеження від уряду вимагають діти. На мітинг вони прийшли у супроводі батьків. Усі в масках і з плакатами "нам самотньо".

Юліан, учасник акції протесту:

Сподіваюся, наступного тижня вони оголосять про відкриття спортивний майданчиків. Я так люблю грати у футбол, та не маю де. У нас невеличкий садок біля дому, але там не пограєш.

За інших дітей - говорять батьки. Вони вимагають від уряду пом'якшити карантинні заходи для малечі, які фактично сидять у чотирьох стінах. Наприклад, дозволити їм проводити час із найближчими друзями.

Тереза, учасниця акції протесту:

Думаю, у дітей має бути право бачити своїх друзів. Хоча б і одного. Інакше вони не витримають ізоляції. Вони не будуть робити нічого поганого чи забороненого. Але дозволити спілкування з друзями - украй важливо.

Крістоф, учасник акції протесту:

Політики повинні дослухатися до голосу батьків. А то складається враження, що вони чують власників автомобільних магазинів, перукарень, футбольних клубів. А нас - основу суспільства - ні.

Вимоги дітей і батьків підтримують і німецькі психологи. Вони попереджають: тривала ізоляція дітлахів не просто шкідлива, а й небезпечна. І може призвести до того, що вони закриються в собі або, навпаки, проявлятимуть агресію. Але у будь-якому разі - матимуть проблеми у спілкуванні з однолітками.

Діана Зіглох, організаторка акції протесту:

Найбільше дратує те, що все вирішується хаотично. Ми, батьки, і я наголошу, батьки, які працюють не знаємо, як довго це все триватиме. До вересня? До кінця року? До наступного Великодня? У нас немає відповідей, про нас просто забули.

Поступово відкриватимуть школи у Німеччині з понеділка. Утім, за парти сядуть тільки учні старших класів. Коли ж до навчання зможуть повернутися усі школярі, і запрацюють дитячі садки - поки що невідомо.