Нам самотньо: у Німеччині діти протестують проти карантину [ Редактировать ]
Дитячий протест. У Німеччині до акцій проти карантинних обмежень долучилися дітлахи. Вони скаржаться, що через закриті школи і дитячі майданчики, почуваються самотніми. Про незвичний мітинг і його учасників - у матеріалі моїх колег.
У центрі Франкфурта незвичний протест. Скасувати карантинні обмеження від уряду вимагають діти. На мітинг вони прийшли у супроводі батьків. Усі в масках і з плакатами "нам самотньо".
Юліан, учасник акції протесту:
Сподіваюся, наступного тижня вони оголосять про відкриття спортивний майданчиків. Я так люблю грати у футбол, та не маю де. У нас невеличкий садок біля дому, але там не пограєш.
За інших дітей - говорять батьки. Вони вимагають від уряду пом'якшити карантинні заходи для малечі, які фактично сидять у чотирьох стінах. Наприклад, дозволити їм проводити час із найближчими друзями.
Тереза, учасниця акції протесту:
Думаю, у дітей має бути право бачити своїх друзів. Хоча б і одного. Інакше вони не витримають ізоляції. Вони не будуть робити нічого поганого чи забороненого. Але дозволити спілкування з друзями - украй важливо.
Крістоф, учасник акції протесту:
Політики повинні дослухатися до голосу батьків. А то складається враження, що вони чують власників автомобільних магазинів, перукарень, футбольних клубів. А нас - основу суспільства - ні.
Вимоги дітей і батьків підтримують і німецькі психологи. Вони попереджають: тривала ізоляція дітлахів не просто шкідлива, а й небезпечна. І може призвести до того, що вони закриються в собі або, навпаки, проявлятимуть агресію. Але у будь-якому разі - матимуть проблеми у спілкуванні з однолітками.
Діана Зіглох, організаторка акції протесту:
Найбільше дратує те, що все вирішується хаотично. Ми, батьки, і я наголошу, батьки, які працюють не знаємо, як довго це все триватиме. До вересня? До кінця року? До наступного Великодня? У нас немає відповідей, про нас просто забули.
Поступово відкриватимуть школи у Німеччині з понеділка. Утім, за парти сядуть тільки учні старших класів. Коли ж до навчання зможуть повернутися усі школярі, і запрацюють дитячі садки - поки що невідомо.
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