Стало известно, что в Египте ослабляют карантинные мероприятия на фоне пандемии коронавируса, частично разрешив работу отелей для внутренних туристов. Об этом сообщает Reuters.

Условием открытия является то, что заведения должны работать не более чем для 25% отдыхающих, которых могут принять. Такое решение приняли через экономические убытки, вызванные пандемией коронавируса. Потери государства в месяц составляют около 1 млрд долларов.

Кроме того, для восстановления работы гостиницы должны будут принять ряд противэпидемических мер для защиты своих клиентов. В каждом отеле также должна быть клиника с врачом, а туристам постоянно будут мерять температуру. В заведениях установят дезинфицирующее оборудование. Работников обяжут проходить экспресс-тест при входе на территорию заведения.

Ранее мы писали, что Чехия в июле планирует открыть границы.