"Закаленная" американка победила коронавирусную инфекцию [ Редактировать ]
101-летняя жительница Нью-Йорка, пережившая несколько пандемий, смогла перебороть COVID-19.
Об этом сообщает CNN.
По информации, Анжелина Фридман победила онкологическое заболевание, а также смогла выжить во время пандемии испанского гриппа 1918 года.
Отмечается, что женщина заразилась коронавирусом, находясь в доме престарелых, где и была изолирована в комнате и через несколько недель ей удалось одержать победу в смертельной схватке с инфекцией.
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