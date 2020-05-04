Правительство Японии продлило режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса до 31 мая. Вместе с тем, власти смягчили некоторые ограничения, например, для посещения снова открыты парки. Об этом сообщает Nikkei.

Режим чрезвычайной ситуации ввели 7 апреля для нескольких префектур, в том числе для Токио, 16 апреля его распространили на всю страну. Власти получили право требовать от людей оставаться дома, однако штрафов за нарушение этого требования не предусмотрено.

Чтобы смягчить последствия от пандемии для бизнеса и населения, парламент Японии на минувшей неделе одобрил антикризисный пакет мер на 1,1 триллиона долларов США.

Коронавирусной инфекцией в Японии заразились 15 913 человек, из них 542 умерли.