Япония начнет бесплатную поставку в 43 страны медицинского препарата "Авиган", который используется как перспективное средство для лечения пневмонии, вызванной коронавирусом. Об этом заявил Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги, пишет NHK.

Отмечается, что поставка препарата начнется после выходных.

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По словам главы японского МИД, страна через дипломатические каналы получила запросы на поставку "Авигана" почти от 80 стран.

"К сегодняшнему дню мы договорились о деталях поставки с 43 странами. Но приступить к поставке сможем вскоре после выходных. Что касается количества, то поскольку речь идет о клинических испытаниях, то в каждую страну будет направлено количество, достаточное для лечения 20 человек, максимум 100", - рассказал он.

По данным СМИ, медпрепарат был разработан 6 лет назад для лечения гриппа. Однако во время испытаний на животных были выявлены побочные явления при развитии плода. В результате "Авиган" было запрещено принимать беременным и он попал в список препаратов, лечение которым возможно лишь с разрешения правительства.

В марте этого года в Японии провели клинические испытания препарата на 80 пациентах, заболевших коронавирусом, с легкими симптомами и без них. В настоящее время Япония имеет запас препарата "Авиган", достаточный для лечения 2 млн человек.

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