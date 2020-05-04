На территории Испании ослабили карантин и разрешили гражданам выходить на прогулки.

Об этом пишет Reuters.

По информации, граждане могут выходить не краткосрочные прогулки утром с 6 до 10 часов и вечером с 20 до 23.

Отмечается, что в Барселоне горожанам пока ограничили походы на пляжи, но набережная остается очень популярным местом. А в столице Мадриде спортсмены бегают по тротуарам, так как парки все еще остаются закрытыми.

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