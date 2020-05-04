С понедельника, 4 мая, в Италии начала действовать вторая фаза смягчения карантина, который ввели из-за коронавируса. Об этом сообщает Ansa.

В связи с этим возобновляется работа производств, строительных компаний и некоторых оптовых торговцев. Впрочем, при условии соблюдения протоколов безопасности на рабочем месте. Вместе с тем, будет разрешено передвигаться по своих регионах для посещения родственников, но массовые семейные собрания запрещены.

Встречи с родными должны происходить при соблюдении дистанции и использовании масок. Требование заполнения сертификатов с подтверждением цели поездки сохраняется. В другие регионы пока ехать нельзя, кроме рабочей необходимости.

Снова можно будет собираться на похороны, но смогут присутствовать максимум 15 человек. Рекомендуется проводить похороны открытом воздухе. Бары и рестораны снова откроются для обслуживания на вынос, но еду нужно употреблять в доме или в офисе.

Ранее мы писали, что откроется в Украине с 11 мая.