Италия выходит из ужесточенного карантина [ Редактировать ]
С понедельника, 4 мая, в Италии начала действовать вторая фаза смягчения карантина, который ввели из-за коронавируса. Об этом сообщает Ansa.
В связи с этим возобновляется работа производств, строительных компаний и некоторых оптовых торговцев. Впрочем, при условии соблюдения протоколов безопасности на рабочем месте. Вместе с тем, будет разрешено передвигаться по своих регионах для посещения родственников, но массовые семейные собрания запрещены.
Встречи с родными должны происходить при соблюдении дистанции и использовании масок. Требование заполнения сертификатов с подтверждением цели поездки сохраняется. В другие регионы пока ехать нельзя, кроме рабочей необходимости.
Снова можно будет собираться на похороны, но смогут присутствовать максимум 15 человек. Рекомендуется проводить похороны открытом воздухе. Бары и рестораны снова откроются для обслуживания на вынос, но еду нужно употреблять в доме или в офисе.
Ранее мы писали, что откроется в Украине с 11 мая.
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