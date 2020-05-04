Лукашенко назвал сроки президентских выборов в Беларуси [ Редактировать ]
Дата предстоящих президентских выборов в Беларуси будет определена в ближайшее время, крайний срок их проведения - конец августа. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.
"У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок - конец августа",- заявил Лукашенко во время переговоров в формате видеоконференции с президентом Молдовы Игорем Додоном.
Как сообщали "Подробности", Беларусь остается одной из немногих стран Европы, где не вводили карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса. В республике работают магазины, учебные заведения и продолжается футбольный чемпионат.
Как сообщает местный Минздрав, по состоянию на 4 мая COVID-19 в Беларуси выявлен у 17 489 человек. Из них 103 умерли.
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