Дата предстоящих президентских выборов в Беларуси будет определена в ближайшее время, крайний срок их проведения - конец августа. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.

"У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок - конец августа",- заявил Лукашенко во время переговоров в формате видеоконференции с президентом Молдовы Игорем Додоном.

Как сообщали "Подробности", Беларусь остается одной из немногих стран Европы, где не вводили карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса. В республике работают магазины, учебные заведения и продолжается футбольный чемпионат.

Как сообщает местный Минздрав, по состоянию на 4 мая COVID-19 в Беларуси выявлен у 17 489 человек. Из них 103 умерли.