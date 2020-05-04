В Украине состоялась первая в истории онлайн- церемонии вручения четвертой национальной кинопремии Украины "Золота Дзиґа​". Награды вручили в 23 номинациях. Главный приз года в номинации "Лучший фильм" получил нашумевший фильм - "Мої думки тихі" Антонио Лукича.

Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Награду "За режиссерскую работу" получил украинский режиссер крымскотатарского происхождения Нариман Алиев. Ранее режиссер заявлял, что если выиграет "Золоту Дзиґу", то отправит награду домой, в Крым. Важным моментом в церемонии было вручение почетной награды за вклад в развитие украинского кинематографа Аде Роговцевой.

Также Лукич вместе с Валерией Кальченко победили в номинации "Лучший сценарий" за тот же фильм "Мои мысли тихие".

Ирма Витовская за главную роль в фильме "Мои Мысли Тихие" (реж. Антонио Лукич) стала лауреатом в номинации "Лучшая женская роль".

"Хочу поблагодарить всю команду фильма" Мои мысли тихие ". Режиссеру Антонио Лукичу, который избрал меня "мамой" для фильма. Андрей Лидаговский, для которого я и стала этой мамой. Для нас всех это было удивительное время съемок. Я счастлива, что присоединилась к этой картине. И счастлива, что у меня джекпот - уже второй год я получаю "Золотую Дзиґу"! " - поделилась Ирма Виторская.

Полный список наград:

Лучший фильм: "Мої думки тихі"

Открытие года: "Мої думки тихі", Антонио Лукич

Лучшая режиссерская работа: "Додому / EVGE" ("Домой") Наримана Алиева

Лучшая женская роль: "Мої думки тихі", Ирма Витовская-Ванца

Лучшая женская роль второго плана: "Чорний ворон", Наталья Сумская

Лучшая мужская роль: "Додому / EVGE" ("Домой"), Ахтем Сеитаблаев

Лучшая мужская роль второго плана: "Вулкан", Виктор Жданов

Почетная награда за вклад в развитие украинского кинематографа: Ада Роговцева

Лучшая работа художника-постановщика: "Захар Беркут", Владлен Одуденко

Лучший сценарий: "Мої думки тихі", Антонио Лукич и Валерия Кальченко

Лучшая операторская работа: "Вулкан", Вадим Ильков

Лучшая музыка: "Гуцулка Ксеня", Тимур Полянский и фрик-кабаре Dakh Daughters

Лучшая песня: "Гуцулка Ксеня", Мавка-Русалка фрик-кабаре Dakh Daughters

Лучший монтаж: "Фокстер и Макс", Владимир Запрягалов и Татьяна Ходаковская

Лучший грим: "Захар Беркут", Алла Леонова

Лучший звук: "Вулкан", Борис Петер

Лучший дизайн костюмов: "Захар Беркут", Антонина Белинская

Лучшие визуальные эффекты: "Фостер и Макс", Артем Сушильников и Дмитрий Овчаренко

Лучший короткометражный анимационный фильм: "Кохання"

Лучший короткометражный игровой фильм: "У нашій синагозі"

Лучший документальный фильм: "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго"

Премия зрительских симпатий: "Крути 1918"

Напомним, в 2020 году кинопремию "Золота Дзиґа" вручали в 23 номинациях. Среди них - две новые. В частности - премию "Открытие года".

Как сообщалось ранее, 55й международный кинофестиваль в Карловых Варах перенесли на следующий год из-за коронавируса.

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