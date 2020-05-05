Во вторник, 5 мая, мировые цены на нефть растут, поднимаясь до максимальных уровней с 15 апреля.

Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле на бирже ICE в Лондоне выросла почти на 12% - до 30,5 долларов за баррель.

Цена фьючерса нефти WTI поднялась выше 24 долларов (+18,3%).

Напомним, 20 апреля фьючерсы нефти WTI рухнули до отрицательных значений. В ходе торгов их стоимость достигала минус $40,32 за баррель, что стало абсолютным историческим минимумом. На следующий день котировки снова вышли в плюс.