За три недели цены на нефть достигли максимума [ Редактировать ]
Во вторник, 5 мая, мировые цены на нефть растут, поднимаясь до максимальных уровней с 15 апреля.
Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле на бирже ICE в Лондоне выросла почти на 12% - до 30,5 долларов за баррель.
Цена фьючерса нефти WTI поднялась выше 24 долларов (+18,3%).
Напомним, 20 апреля фьючерсы нефти WTI рухнули до отрицательных значений. В ходе торгов их стоимость достигала минус $40,32 за баррель, что стало абсолютным историческим минимумом. На следующий день котировки снова вышли в плюс.
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