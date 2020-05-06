Грозы и похолодание: прогноз погоды на 6 мая [ Редактировать ]
Погода / Фото: Pixabay
В среду, 6 мая, погода в Украине ухудшится, передают грозы и дожди, а температура воздуха будет колебаться от +9 до +21. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
- В западных областях резко похолодает, в частности, во Львовской области, также будут дожди, температура воздуха днем составит +9+14, а ночью +4+8.
- На севере страны тоже дожди, но немного теплее, днем +15+18, а ночью +9+11.
- В восточных областях сегодня еще и грозы, температура воздуха днем составит +17+21, а ночью +9+11.
- В центральных областях дожди, днем будет +15+20, а ночью +9+11.
- На юге страны будут дожди и грозы, температура воздуха днем составит +16+19, а ночью +9+12.
В Киеве будут дожди. Днем температура воздуха составит +14+16, а ночью +9+11.
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