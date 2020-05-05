В Германии нашли живым и здоровым бывшего защитника профессионального немецкого футбольного клуба "Шальке". Согласно документам он погиб четыре года назад. Об этом пишет Bild.

Отмечается, что Хианник Камба мог специально инсценировать свою смерть для получения денежных средств от страховой компании Германии.

Считалось, что он погиб в автокатастрофе в родном Конго 9 января 2016. Но оказалось, что мужчина живет со своей семьей в немецком регионе Рур.

Местная прокуратура проводит расследование в отношении жены Камбы, которую подозревают в предоставлении фальшивых документов о смерти мужа.

Камба является воспитанником "Шальке". Он выступал за молодежный состав гельзенкирхенского клуба. Также Камба играл за "Германию Гладбек", "Зекели", "Реклингхаузен", "Хелс", "Вест Дистелн" и "Хасселя".

Ранее мы писали о том, что финал Кубка Испании по футболу состоится в присутствии болельщиков.