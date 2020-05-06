У министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой подтвердили коронавирус. Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на росСМИ.

Отмечается, что коронавирусная болезнь у нее протекает в легкой форме.

Читайте также Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных

"Глава Минкультуры Ольга Любимова работает удаленно. Результаты теста на COVID-19 положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет", - заявила пресс-секретарь министра Анна Усачева.

По состоянию на 6 мая в России зафиксировано почти 167 тыс. случаев коронавируса. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 10 559 россиян.

Ранее сообщалось, что коронавирус подтвердили у российского премьер-министра Михаила Мишустина.

Мы также писали о том, что Россия попала в ТОП-5 стран по количеству больных коронавирусом.