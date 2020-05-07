Польский Сейм (нижняя палата парламента) преодолел вето Сената (верхняя палаты парламента) и принял закон о голосовании на президентских выборах по почте. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Избиратели смогут принять участие в голосовании, положив конверт с бюллетенем и подписанным заявлением о личном и тайном голосовании в специальный почтовый ящик.

Сейм принял закон о голосовании по почте 6 апреля, однако 5 мая его отклонил Сенат. После этого законопроект вернулся в нижнюю палату. Для преодоления вето Сената за него должны были проголосовать большинство парламентариев.

В четверг, 7 мая, законопроект поддержали 236 из 460 депутатов нижней палаты парламента. Теперь его должен подписать президент страны Анджей Дуда.

Первый тур президентских выборов в Польше был назначен на 10 мая, однако поскольку выборы были отменены, маршал Сейма должен назначить новую дату голосования. Вероятно, выборы пройдут в июне или июле.

По данным на 7 мая, в Польше подтвердили 14 740 случаев заболевания коронавирусов, их них 733 - летальные.

Напомним, что по состоянию на 7 мая в Украине зафиксировали 13 691 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 340 летальных случаев.