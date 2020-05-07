Открытие метро: Шмыгаль опроверг информацию [ Редактировать ]
Согласно плану, который разработало правительство, открытие метрополитена не может произойти раньше 22 мая. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
7 мая на совещании с президентом ставили вопрос запуска транспорта, в том числе - метрополитена. Шмыгаль отметил, что метро до 22 мая не запустят, потому что ранний запуск общественного транспорта грозит распространением эпидемии коронавируса, ситуация с которой еще не стабилизировалась.
"Плановый умеренный подход к выходу из карантина - это правильно. Несмотря на усталость, нельзя относиться легкомысленно к эпидемии. Сегодня количество зараженных - более полтысячи. Транспорт - это прямой способ распространения этой опасности", - подчеркнул Зеленский.
Ранее мы писали, что откроется в Украине с 11 мая.
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