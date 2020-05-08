Іноземця, який грабував столичні аптеки та кредитні установи, затримали в Києві. Зловмисник розпилював в обличчя працівників сльозогінний газ, забирав готівку і тікав.

Правоохоронці допитали потерпілих та свідків подій, дослідили записи з відеокамер. Зрештою, встановили особу грабіжника й затримали його, коли він намагався пограбувати чергову аптеку.

Дії злочинця кваліфікували як "пограбування", тож тепер йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Оперативний співробітник Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві: