Іноземець грабував у Києві аптеки та кредитні установи (відео) [ Редактировать ]
Іноземця, який грабував столичні аптеки та кредитні установи, затримали в Києві. Зловмисник розпилював в обличчя працівників сльозогінний газ, забирав готівку і тікав.
Правоохоронці допитали потерпілих та свідків подій, дослідили записи з відеокамер. Зрештою, встановили особу грабіжника й затримали його, коли він намагався пограбувати чергову аптеку.
Дії злочинця кваліфікували як "пограбування", тож тепер йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Оперативний співробітник Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві:
Ми отримали інформацію, що злочинець готує черговий злочин. Під час пограбування аптеки його затримали. Під час огляду ми вилучили в нього близького тисячі гривень, які він витяг з каси аптеки.
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