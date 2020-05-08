Масові обшуки по всій Україні: СБУ провела масштабну спецоперацію [ Редактировать ]
Служба безпеки України прийшла до екс-керівника податкової Сергія Верланова. Сталося це напередодні. Як це зазвичай і буває - вранці, обшукали квартиру. Сам Верланов стверджує, що нічого не взяли.
А у СБУ пояснили, що це був лише один із понад сотні обшуків по всій Україні. Колишнє керівництво податкової підозрюють в організації механізму із незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень щомісячно.
Нагадаємо, що вперше з такими звинуваченнями виступив Ігор Уманський - екс-міністр фінансів і ось тепер радник глави Офісу президента.
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