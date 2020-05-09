Посол Грузии в Украине был отозван на родину, чтобы пройти консультации по недопущению подрыва отношений стран авантюристами.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Грузии Георгия Гахарию.

По его словам, две страны нуждаются в диалоге, чтобы продолжить стратегическое партнерство и защитить многолетнюю дружбу между Грузией и Украиной.

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"Мы отозвали посла лишь для того, чтобы пройти с ним консультации о том, как защитить эти отношения от авантюристов. Что сделать для того, чтобы защитить стратегические и братские отношения с украинским народом от этих авантюрных политиков, которые, к сожалению, из-за своих личных непонятных амбиций и эго рискуют нашими отношениями", - отметил Гахария.

Также он добавил, что отношениям двух стран-партнеров ничего не угрожает.

Ранее мы писали, что Грузия отозвала своего посла из Киева из-за назначения Зеленским Михаила Саакашвили на государственную должность.