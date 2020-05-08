Грузинские власти, как и обещали, вызвали для консультаций чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе после того, как бывший президент страны Михаил Саакашвили возглавил исполнительный комитет Национального совета реформ Украины. Об этом сообщил глава МИД Грузии Давид Залкалиани, передает Первый канал Грузии.

По его словам, Грузия не рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Украиной или пересмотра ее стратегического партнерства, однако назначение лица, осужденного и разыскиваемого судебной системой Грузии со стороны стратегического партнера, вызывает вопросы.

"Снижение уровня должности, изначально предложенной Саакашвили, и назначение его председателем исполкома Национального совета реформ свидетельствует о скептическом отношении украинского политического спектра, в том числе парламентского большинства, к его персоне. В то же время, на наш взгляд, позиция Грузии как стратегического партнера Украины была учтена. Тем не менее, назначение человека, осужденного и разыскиваемого грузинской судебной системой стратегическим партнером, вызывает вопросы", - заявил глава МИД Грузии.

Напомним, что Национальный совет реформ был создан в 2014 году по указу тогдашнего президента страны Петра Порошенко. Это "специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации", - сказано на сайте Офиса президента Украины. Персональный состав совета утверждает глава государства.

Согласно информации на сайте Офиса президента Украины, в 2014-2018 годах состоялось 28 заседаний Нацсовета реформ. Последнее прошло в начале марта 2018 года.