9 мая в многоквартирном жилом доме по ул. Драгомирова, 17 в Печерском районе столицы произошел пожар. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Установлено, что пожар возник в бане квартиры на 20-м этаже 29-ти этажного жилого дома. Пожар сопровождался сильным задымлением", - говорится в сообщении.

Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений в доме была включена система оповещения о пожаре, поэтому почти все жители многоэтажки вышли самостоятельно на улицу. Спасатели сразу приступили к тушению пожара и эвакуации людей.

Во время тушения пожара были выведены на безопасное расстояние четверо людей, находившихся в квартире, где возник пожар.

Пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания устанавливаются.

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