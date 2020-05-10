В многоэтажке в центре Киева вспыхнула баня [ Редактировать ]
9 мая в многоквартирном жилом доме по ул. Драгомирова, 17 в Печерском районе столицы произошел пожар. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
"Установлено, что пожар возник в бане квартиры на 20-м этаже 29-ти этажного жилого дома. Пожар сопровождался сильным задымлением", - говорится в сообщении.
Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений в доме была включена система оповещения о пожаре, поэтому почти все жители многоэтажки вышли самостоятельно на улицу. Спасатели сразу приступили к тушению пожара и эвакуации людей.
Во время тушения пожара были выведены на безопасное расстояние четверо людей, находившихся в квартире, где возник пожар.
Пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Днепре вспыхнул пожар на стройке. Также мы писали о том, что под Львовом вспыхнула свалка.
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