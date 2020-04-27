Технологичное пожаротушение: создан новейший робот-пожарник (видео) [ Редактировать ]
Компания Milrem Robotics совместно с InnoVfoam разработали робота с искусственным интеллектом, который будет эффективно тушить возгорания любой сложности.
Об этом сообщает New Atlas.
По их словам, новый робот сможет самостоятельно определять и локализовать очаги возгорания в местах, где исключен доступ человека.
"В дополнение к пожарам в городских условиях, ежегодно происходят масштабные лесные и ландшафтные пожары, которые угрожают окружающей среде и жизни людей. Системы, которые мы разрабатываем с InnoVfoam, могут уменьшить опасность, с которой сталкиваются пожарные, и позволят сдержать стихию", - отмечается в сообщении.
Известно, что машину назвали Multiscope Rescue и она также сможет тушить химические пожары и возгорание в радиационно-загрязненных зонах.
Кроме того, робот настолько прочный, что он может быть сброшен на очах с воздуха. Максимальная его нагрузка составит 1200 килограмм.
Ранее мы сообщали, что автомобиль Tesla под управлением робота-автопилота попал в аварию. Машина "не справилась" с управлением в экстренной ситуации.
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