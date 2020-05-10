В субботу, 9 мая, около 22:00 на автодороге между селами Нападовка и Люлинцы Калиновского района произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

"По предварительной информации следствия, водитель автомобиля MERCEDES-BENZ VITO, 28-летний житель Калиновки, не выбрав безопасную скорость, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и столкнулся с деревом", - говорится в сообщении.

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Водитель, его 27-летний пассажир и 28-летняя пассажирка, которые были военнослужащими воинской части А 1119, от полученных травм скончались на месте происшествия.

20-летняя пассажирка автомобиля в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимационное отделение Калиновской районной больницы.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Обстоятельства и причины аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель погиб в жутком ДТП. Также мы писали о том, что в Польше автомобиль сбил двух украинцев.