В Ухань вернулся коронавирус: есть жертвы [ Редактировать ]
В китайском Ухане, который считается местом начала вспышки коронавирусной инфекции, снова выявлен случай заболевания. Об этом 10 мая сообщила комиссия по здравоохранению провинции Хубэй.
Заболевшим оказался местный житель, которого госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии с пневмонией. Также, еще 17 случаев инфицирования рассматриваются, как бессимптомные, отметили в комиссии.
Способ инфицирования людей в Хубэйе, пока точно не указывают.
С 18 марта в Ухане не фиксировались новые эпизоды заражения коронавирусом. 26 апреля из больниц города были выписаны последние выздоровевшие. И 10 мая коронавирус снова вернулся в Ухань.
За время эпидемии в городе подтвердили официально 50 334 случая COVID-19, скончалось 3869 человек (всего в Китае – 83 990 и 4637 соответственно).
Как мы ранее сообщали, что в Китай вернулся COVID-19. Очаги заражения были зафиксированы в провинции Шэньси и в Шанхае.
Читайте также, ранее спецслужбы США выяснили, почему Китай скрывал данные о COVID-19.
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