У китайському Ухані, звідки поширився корона вірус, відсьогодні відчиняють школи. За парти сядуть старшокласники, але в особливому режимі. Класи зробили меншими, щоб можна було зберігати дистанцію. Тричі на день усім вимірюватимуть температуру.

В інших китайських містах заняття поновили тиждень тому. Найпершими до шкіл повернулися випускники, щоб встигнути підготуватися до вступу у виші.