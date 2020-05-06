В Ухані після тривалого карантину відкривають школи [ Редактировать ]
У китайському Ухані, звідки поширився корона вірус, відсьогодні відчиняють школи. За парти сядуть старшокласники, але в особливому режимі. Класи зробили меншими, щоб можна було зберігати дистанцію. Тричі на день усім вимірюватимуть температуру.
В інших китайських містах заняття поновили тиждень тому. Найпершими до шкіл повернулися випускники, щоб встигнути підготуватися до вступу у виші.
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