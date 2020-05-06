За последние сутки в Китае было зафиксировано 2 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Китайцы уверены, что вирус "привезли" из-за границы. Об этом сообщает сайт Госкомздрава КНР.

Очаги заражения были зафиксированы в провинции Шэньси. Также в Шанхае, где под подозрением на коронавирус еще 3 человека, все эти люди приехали из-за границы. В то же время, за последние сутки в Китае не было ни одного случая летального исхода от коронавируса.

С начала эпидемии в Китае от коронавируса умерли 4633 человека, а заразились - 82 883 .

Ранее сообщалось, что в Ухане впервые после пандемии коронавируса открыли школы. Все ученики должны будут пройти тесты на коронавирус и придерживаться социальной дистанции в школе.

В то же время спецслужбы США выяснили, почему Китай скрывал данные о COVID-19.