В Китай вернулся COVID-19: есть жертвы [ Редактировать ]
За последние сутки в Китае было зафиксировано 2 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Китайцы уверены, что вирус "привезли" из-за границы. Об этом сообщает сайт Госкомздрава КНР.
Очаги заражения были зафиксированы в провинции Шэньси. Также в Шанхае, где под подозрением на коронавирус еще 3 человека, все эти люди приехали из-за границы. В то же время, за последние сутки в Китае не было ни одного случая летального исхода от коронавируса.
С начала эпидемии в Китае от коронавируса умерли 4633 человека, а заразились - 82 883 .
Ранее сообщалось, что в Ухане впервые после пандемии коронавируса открыли школы. Все ученики должны будут пройти тесты на коронавирус и придерживаться социальной дистанции в школе.
В то же время спецслужбы США выяснили, почему Китай скрывал данные о COVID-19.
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Пересчет вызван тем, что на начальной стадии эпидемии больницы не справлялись с потоком пациентов и не могли своевременно предоставлять отчетность. В статистику первоначально не попали некоторые случаи, когда зараженные коронавирусом скончались дома.
В Ухане впервые после пандемии коронавируса открыли школы
Ученики должны пройти тесты на коронавирус и придерживаться социальной дистанции в школе
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