Эта неделя с 11 по 17 мая станет особенной для многих знаков зодиака. Астрологи советуют избегать скептицизма и уныния. Соберитесь с силами и тогда вас будет ожидать успех. Об этом пишет belnovosti.

Овен

В этот период получится заложить основы будущего успеха в личной жизни. В течение этой недели следует контролировать эмоции, проявить больше выдержки и самообладания.

В первой половине недели события будут развиваться стремительно. В это время важно сконцентрироваться на главном и не зацикливаться на мелких проблемах. В пятницу скоропалительных решений лучше не принимать. Следует действовать неспешно, в сложных ситуациях не избегать помощи со стороны.

В выходные будьте предусмотрительны в общении с близкими людьми. Не допускайте, чтобы ваши отношения с партнером испортились.

Телец

Неожиданное известие заставит вас пересмотреть планы на предстоящую неделю.

В течение недели следует проявлять великодушие и щедрость. В понедельник лучше не начинать важные дела, уделите время завершению текущих мероприятий. В среду важно быть во всеоружии - не исключен обман или неверные действия со стороны людей из вашего окружения.

В пятницу вас могут разочаровать личные отношения, не исключены конфликты и неприятные события. Этот период будет продуктивным. Вы сможете значительно преуспеть во многих сферах жизни. Проблем со здоровьем особых не предвидится, а любовь будет вдохновлять на подвиги в личной жизни.

Близнецы

В этот период будьте бдительны и осторожны в обещаниях. Не пытайтесь добиться прорыва в делах - это время не самое лучшее для коренных перемен.

Наиболее продуктивным днем для решения текущих проблем и вопросов будет среда. В течение этой недели следует избегать различных авантюрных мероприятий. Важно не спешить в делах, следует принимать мудрые и обдуманные решения.

В выходные больше времени проведите с близкими и любимыми.

Рак

В течение этой недели терпение и исключительная трудоспособность помогут снизить негативные тенденции.

Вторник будет спорным днем, многие вопросы останутся без ответа, а трудиться придется упорно и много. В среду резкие смены настроения, дурное расположение духа не позволят достичь результата.

В конце недели порадует новая информация. События в это время могут развиваться стремительно, не исключены важные встречи.

Лев

В этот период смелость или стремление браться за осуществление глобальных проектов могут обернуться против вас. Лучше в это время ничего не менять. Период неоднозначный, не совсем ясные перспективы на будущее.

Вторник будет хорошим днем, когда получится упрочить свои позиции. Во второй половине недели вас могут ожидать романтические встречи и неожиданные знакомства.

В воскресенье проанализируйте прошедший период и свои достижения, составьте план на ближайшую перспективу.

Дева

В первой половине недели в делах и поступках следует проявлять крайнюю осторожность. Советы друзей или покровительство влиятельных лиц могут положительно сказаться на продвижении дел. В конце недели вероятны ссоры с друзьями или семейные конфликты.

В пятницу избегайте поездок, общения с незнакомыми людьми. Легкомысленное отношение к своему здоровью или напряженная работа станут причиной депрессивного настроения.

Весы

Вас ожидает интересная и продуктивная неделя. Дни будут насыщены приятными событиями, в это время вы почувствуете прилив сил.

В делах действуйте стремительно и напористо. Достичь успеха при желании будет легко, несмотря на то что некоторые события могут развиваться не совсем так, как хотелось бы, не столь быстро.

Не следует разочаровываться, если вы попадете в полосу мелких неприятностей. В выходные наберитесь терпения и посвятите время своей семье, решайте бытовые вопросы и обсуждайте общие дела с близкими.

Скорпион

На этой неделе, чтобы избежать разочарований или финансовых потерь, внимательно относитесь ко всем делам.

Во вторник на первый план выйдут вопросы личной жизни. Возможно, что-то будет складываться не в вашу пользу. Не исключены разочарования, разрыв отношений с партнером.

От вас потребуется решительность в действиях. При этом лучше воздерживаться от ненужных или непринципиальных споров.

Стрелец

В этот период возрастают удачливость, коммуникабельность, быстрота реакции. Получится с невероятной легкостью разрешить все возникающие вопросы или реализовать давнюю мечту.

Первая половина недели потребует взять на себя больше ответственности, дополнительную нагрузку. В пятницу вас могут ожидать приятные новости, материальное поощрение или прибыль.

В выходные не планируйте много дел, позвольте себе отдых и проведите время так, как вам нравится, отодвинув все дела в сторону.

Козерог

На этой неделе не прислушивайтесь к чужому мнению.

Излишняя доверчивость повлечет за собой финансовые потери. Избегайте риска и физических нагрузок, которые могут крайне неблагоприятно отразиться на здоровье. Во второй половине недели не исключены полезные знакомства и приятные встречи.

В выходные избегайте любых стрессовых и конфликтных ситуаций. Будьте благоразумны и не злоупотребляйте излишествами.

Водолей

Неделя чревата трудностями в личных и семейных отношениях.

В это время откажитесь от любой активной деятельности, не проявляйте инициативу. Также следует исключить беспечные поступки и принятие необдуманных решений. Это может серьезно осложнить вам жизнь, вы можете двигаться в неверном направлении.

В течение этой недели не стоит торопить события, но также и не следует пускать на самотек текущую ситуацию.

Рыбы

В это время необходимы сдержанность, осмотрительность, здравый смысл.

Не исключено, что вам удастся улучшить свое финансовое или общественное положение, однако из-за опрометчивых обещаний вероятны недоразумения или конфликты с окружающими. В этот период важно правильно оценивать обстановку и свои шансы на успех.

До середины недели не пытайтесь взвалить на свои плечи лишние заботы. Четверг будет отличным днем, чтобы окончательно разобраться с тяготившими вас вопросами.

В конце недели можно строить планы на перспективу, подвести итоги прошедшего периода.

И помните, что судьба человека зачастую преподносит сюрпризы. Возможно именно вас он и ждет в 2020 году. Смотрите, кого в этом году ждет настоящая удача.