Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о том, что летом в Украине могут быть открыты садики, однако для этого необходимы определенные условия. Об этом сообщает "РБК-Украина".

По словам заместителя министра здравоохранения, если Украина и дальше будет балансировать на приросте заболевших, который наблюдается почти последний месяц - 350-500 случаев в сутки - то речи об открытии садиков и снятии масочного режима не будет.

Если число случаев будет идти к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а достаточно быстро выйдем. Возможно, и детские садики откроем.

Врач уточнил, что в Минздраве надеются на сезонность распространения вируса.

"Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее", - сказал замминистра, добавив, что маска в таком случае станет неотъемлемой частью нашей жизни до конца этого года.

Тем временем в Украине создали петицию с требованием открыть детские садики уже с 11 мая. Ведь многие родители попросту потеряли работу и остались без средств существования из-за того, что им не на кого оставить маленьких детей.

Напомним, по состоянию на 11 мая в Украине зафиксировали 15 648 случаев коронавирусной болезни COVID-19.