Саакашвили ответил на критику властей Грузии [ Редактировать ]
В понедельник, 11 мая, Михаил Саакашвили, которого недавно назначили в Нацсовет по вопросам реформ, ответил на критику властей Грузии.
По словам Саакашвили, если Грузия ухудшит отношения с Украиной из-за его персоны, то там начнется голод, ведь Украина поставляет туда продукты в немалых объемах.
Отличная угроза в отношении своей родной страны: не согласитесь, будете голодать.
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