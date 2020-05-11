В понедельник, 11 мая, Михаил Саакашвили, которого недавно назначили в Нацсовет по вопросам реформ, ответил на критику властей Грузии.

По словам Саакашвили, если Грузия ухудшит отношения с Украиной из-за его персоны, то там начнется голод, ведь Украина поставляет туда продукты в немалых объемах.

Отличная угроза в отношении своей родной страны: не согласитесь, будете голодать.

Ранее президент Грузии сделала заявление о Саакашвили.