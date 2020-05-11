От коронавируса умер депутат [ Редактировать ]
В Черновицкой области депутат сельского совета 62-летний Михаил Кицан умер от коронавирусной болезни. Об этом сообщает Заставненская районная государственная администрация на странице в Facebook.
Мужчина имел хронические заболевания, течение которых ухудшил вирус.
"На 62 году жизни перестало биться сердце уважаемого, трудолюбивого человека, фермера, большого жизнелюбивого оптимиста - жителя с. Товтры, депутата сельского совета Михаила Георгиевича Кицана. Он имел хронические заболевания, течение которых ухудшил вирус COVID-19. Смертельный коронавирус не дал шанса преодолеть заболевания и их осложнения", - указано в сообщении.
Напомним, по состоянию на 11 мая в Украине зафиксировали 15 648 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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