В Китае успешно состоялся запуск самой мощной ракеты страны The Long March-5B. Об этом сообщает Reuters.

Ракета-носитель Long March-5B взлетела в Центре космического запуска Вэньчан в южной островной провинции Хайнань.

Читайте также Есть ли жизнь на Марсе: на планете обнаружили загадочные пещеры

"Китайская ракета The Long March-5B длиной более 53 метра весит около 849 тонн. Ее задача – вывести на орбиту спутник", - говорится в сообщении.

Ракета оснащена технологией наведения, навигации и управления, благодаря которой ее траектория может непрерывно регулироваться. Ее главный конструктор Ли Донг рассказал, что в будущем The Long March-5B сможет доставлять людей на орбитальную станцию.

О запуске этой ракеты Китай заявил в марте. Тогда говорилось, что Китай намерен запустить экспериментальный космический корабль без экипажа в рамках более широкой программы космических полетов, чтобы доставить астронавтов на свою будущую космическую станцию и в будущем пилотировать космос. Запуск был ранее запланирован на середину-конец апреля.

Также отмечается, что в Китае планируют построить многомодульную, обитаемую космическую станцию до 2022 года.

Ранее сообщалось, что КНДР строит "гигантскую" базу ядерных баллистических ракет.