Китай запустил свою самую мощную ракету (видео) [ Редактировать ]
В Китае успешно состоялся запуск самой мощной ракеты страны The Long March-5B. Об этом сообщает Reuters.
Ракета-носитель Long March-5B взлетела в Центре космического запуска Вэньчан в южной островной провинции Хайнань.
"Китайская ракета The Long March-5B длиной более 53 метра весит около 849 тонн. Ее задача – вывести на орбиту спутник", - говорится в сообщении.
Ракета оснащена технологией наведения, навигации и управления, благодаря которой ее траектория может непрерывно регулироваться. Ее главный конструктор Ли Донг рассказал, что в будущем The Long March-5B сможет доставлять людей на орбитальную станцию.
О запуске этой ракеты Китай заявил в марте. Тогда говорилось, что Китай намерен запустить экспериментальный космический корабль без экипажа в рамках более широкой программы космических полетов, чтобы доставить астронавтов на свою будущую космическую станцию и в будущем пилотировать космос. Запуск был ранее запланирован на середину-конец апреля.
Также отмечается, что в Китае планируют построить многомодульную, обитаемую космическую станцию до 2022 года.
Ранее сообщалось, что КНДР строит "гигантскую" базу ядерных баллистических ракет.
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Ракета-носитель "Чанчжэн-5B" может доставлять на низкую околоземную орбиту до 22 тонн груза. Планируется, что с ее помощью будут доставлять модули для китайской орбитальной станции.
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