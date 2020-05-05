Китай запустил ракету с прототипом пилотируемого космического корабля (видео) [ Редактировать ]
Китай впервые осуществил запуск новейшей ракеты-носителя "Чанчжэн-5B". Ракета успешно вывела на орбиту прототип пилотируемого космического корабля нового поколения, сообщает Центральное телевидение Китая.
Пуск был осуществлен в 13:00 по киевскому времени с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. На борту ракеты были прототип пилотируемого корабля и прототип грузовой капсулы многоразового использования. После выхода ракеты на заданную орбиту космический корабль отделился от нее. Сколько времени он проведет на орбите и какие задачи будет выполнять, пока не известно.
Ракета-носитель "Чанчжэн-5B" может доставлять на низкую околоземную орбиту до 22 тонн груза. Планируется, что с ее помощью будут доставлять модули для китайской орбитальной космической станции.
Напомним, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) выбрало компании SpaceX, Blue Origin и Dynetics в качестве подрядчиков для создания комического корабля для полета на Луну. Сумма контракта - $967 млн, как компании поделят эту сумму не известно.
China successfully launched its new large carrier rocket Long March-5B, which carried an experimental spacecraft. Specially developed for China's manned space program, Long March-5B will be mainly used to launch the modules of the space station. (Video: CCTV) pic.twitter.com/6XvfPHRZOw— People's Daily, China (@PDChina) May 5, 2020
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