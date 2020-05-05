Президент Польщі Анджей Дуда оголосив про початок будівництва газопроводу Baltic Pipe, який з'єднає родовища на норвезькому шельфі в Північному морі з Польщею через Данію.

Про це повідомив сайт польського президента. Відкриття газогону заплановане на 1 жовтня 2022 року. Baltic Pipe щорічно перекачуватиме 10 мільярдів тонн блакитного палива. Цього вистачить, щоб перетворити Польщу на газовий хаб для сусідніх країн. Як зазначив Дуда, окрім енергонезалежності Польщі, новий газогін зможе убезпечити Україну від енергетичного шантажу з боку Росії.

Анджей Дуда, президент Польщі: