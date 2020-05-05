У Польщі оголосили про початок будівництва важливого для України газопроводу [ Редактировать ]
Президент Польщі Анджей Дуда оголосив про початок будівництва газопроводу Baltic Pipe, який з'єднає родовища на норвезькому шельфі в Північному морі з Польщею через Данію.
Про це повідомив сайт польського президента. Відкриття газогону заплановане на 1 жовтня 2022 року. Baltic Pipe щорічно перекачуватиме 10 мільярдів тонн блакитного палива. Цього вистачить, щоб перетворити Польщу на газовий хаб для сусідніх країн. Як зазначив Дуда, окрім енергонезалежності Польщі, новий газогін зможе убезпечити Україну від енергетичного шантажу з боку Росії.
Анджей Дуда, президент Польщі:
Ми починаємо будівництво нового газогону. Він пролягатиме від узбережжя Норвегії до Данії, а звідти через Балтійське море до Польщі. Роботи почнуться вже незабаром. Ми уклали остаточну угоду з компанією. Якщо ж ми говоримо про незалежність нашої країни - як споживача російського газу - то цей крок і є шляхом до незалежності Польщі.
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