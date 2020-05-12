Світ у пошуках ліків від коронавірусу. І Україна не виняток. Вітчизняні препарати, які можуть допомогти подолати недугу вже тестують у лабораторіях Німеччини. Що це за засоби і коли чекати перших результатів клінічних випробувань, - розкаже Тетяна Логунова.

Українські препарати, які можуть бути застосовані для лікування коронавірусу, наразі тестують у Німеччині. Така сенсаційна новина з'явилася у ЗМІ на вихідних. Повідомив її журналістам посол України у Німеччині Андрій Мельник. Не уточнюючи жодних деталей: що це за препарати, хто їх розробник і на якій стадії перебувають дослідження.

У посольстві України в Німеччині нам пояснили - ліки справді тестують, але поки що уся інформація з цього приводу конфіденційна. Ще у квітні до дипломатичної установи звернулися українські розробники засобів від коронавірусу. І попросили допомогти їм вийти на німецькі лабораторії для проведення відповідних тестувань. Це було зроблено, і вітчизняні виробники відправили зразки препаратів до Німеччини. Тестування наразі тільки почалося, тому інформація про склад препаратів і їх виробників не розголошується. Ані українською, ані німецькою стороною. Деталі повідомлять лише у разі перших успішних клінічних випробувань.