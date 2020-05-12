У Німеччині тестують українську вакцину від коронавірусу [ Редактировать ]
Світ у пошуках ліків від коронавірусу. І Україна не виняток. Вітчизняні препарати, які можуть допомогти подолати недугу вже тестують у лабораторіях Німеччини. Що це за засоби і коли чекати перших результатів клінічних випробувань, - розкаже Тетяна Логунова.
Українські препарати, які можуть бути застосовані для лікування коронавірусу, наразі тестують у Німеччині. Така сенсаційна новина з'явилася у ЗМІ на вихідних. Повідомив її журналістам посол України у Німеччині Андрій Мельник. Не уточнюючи жодних деталей: що це за препарати, хто їх розробник і на якій стадії перебувають дослідження.
У посольстві України в Німеччині нам пояснили - ліки справді тестують, але поки що уся інформація з цього приводу конфіденційна. Ще у квітні до дипломатичної установи звернулися українські розробники засобів від коронавірусу. І попросили допомогти їм вийти на німецькі лабораторії для проведення відповідних тестувань. Це було зроблено, і вітчизняні виробники відправили зразки препаратів до Німеччини. Тестування наразі тільки почалося, тому інформація про склад препаратів і їх виробників не розголошується. Ані українською, ані німецькою стороною. Деталі повідомлять лише у разі перших успішних клінічних випробувань.
по теме
У Чернівцях не вистачає матеріалів для досліджень
На сьогодні в Україні понад 15 з половиною тисяч хворих на COVID-19. Попередньої доби було зареєстровано чотири сотні нових пацієнтів
В Ухані зареєстрували нові випадки коронавірусу
Поки Європа, попри всі перестороги, виходить із карантину, світова статистика COVID-19 ще не вселяє оптимізму. Нові випадки коронавірусу зареєстровані в Ухані
Курс на вихід із карантину: чи дотримуються кияни "коронавірусного" дрес-коду
Від сьогодні Україна офіційно послаблює обмеження. Уже можна гуляти в парках і пити каву на літніх терасах. Починають працювати стоматології, нотаріальні контори та салони краси
У Чернівцях не вистачає пробірок для забору аналізів на коронавірус
Чернівецька область у лідерах за кількістю випадків зараження коронавірусом. Лабораторні центри в регіоні працюють без зупину
Фатальний День Перемоги: у Росії військові масово захворіли на COVID-19
Понад чотири мільйони сто тисяч осіб у світі інфікувалися коронавірусом. Майже півтора мільйона вилікувались, 300 тисяч - померли