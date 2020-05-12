Він не міг виплатити кредит, і наклав на себе руки! Одеський фермер через небувалу посуху втратив увесь врожай, а разом із ним - і можливість повернути позику. Чому місцеві жителі кажуть і про злочинну недбалість влади у цій трагедії - дивіться далі.

Кілійський район на півдні Одещини. Він чи не найбільше зазнав збитків від посухи: чимало фермерів втратили тут сто відсотків врожаю. Так сталося і на полях Володимира Сердюченка. Ось його угіддя зі знищеними посівами. Півтори сотні гектарів чоловік орендував у місцевих жителів. Виплатити мав близько мільйона гривень.

Олександр Дрібноход, житель села Шевченкове:

Нужно людям отдавать и, естественно, когда он увидел вот это все он это, по всей видимости, очень взял в голову - и вот так получилось повесился, да.

Володимиру Сердюченку було шістдесят шість. Його син, теж фермер, розповідає: батько ледве впорався з торішньою масштабною посухою, а тут новий удар стихії. Перед самогубством залишив записку.

Ігор Сердюченко, син Володимира Сердюченка:

Да, написал записку: что не выдержал, потому что все потеряно, все. все вложения, все затраты, все старания наши - все пропало, можно сказать. Как бы остались один на один с проблемой - еще и потеряли отца.

Трагедія приголомшила усіх, хто знав Володимира.

Михайло Шкурина, фермер:

Життєрадісний, усміхнений, повний енергії з ним можна було поспілкуватись і дуже приємно було спілкуватись, людина дуже позитивна була. Це трапилась біда, я не знаю, чому так трапилось, але дуже важкий час!

Сьогодні Кілійська міськрада вже друге звернулася до президента, уряду та парламенту. Просять зреагувати на проблему і допомогти місцевим фермерам.

Павло Бойченко, кілійський міський голова:

В духе: скажите - вы с нами или нет? Ну, если нет - скажите, что вы нам Не Помогаете, что нас в беде вы бросили на произвол судьбы: мы соберемся с фермерами, соберемся с громадой, будем думать, как выживать! Почему - потому что на предыдущие обращения мы Вообще не получили никакого даже промежуточного ответа!

Місцеві фермери вважають: подолати скруту їм би допомогло виділення коштів із держбюджету. Так могли б підтримати галузь. Йдеться про компенсацію у розмірі від двох до шести тисяч гривень на один гектар посівів - залежно від обсягу втраченого врожаю.