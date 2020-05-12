Сколько в Украине продлится масочный режим [ Редактировать ]
С 12 мая Украина начала смягчать карантинные ограничения и после 22 мая в правительстве собираются пересмотреть и другие запреты. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключает, что масочный режим закончится уже летом, пишет "РБК-Украина".
Пока будет карантин, до тех пор мы будем в масках, с антисептиками и социальной дистанцией. Другого выхода нет. Мы уже сейчас смягчаем ограничения с 11 мая. Следующий этап пересмотра карантина - 22 мая. Будем смотреть на развитие эпидситуации. Если число случаев будет идти к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а быстро выйдем. Возможно, и детские сады пооткрываем. Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее. Тогда будем балансировать на этих 350-500 случаев и маска станет нашим "неотъемлемым другом" до конца этого года.
Он добавил, что выход из карантина будет постепенным, чтобы количество инфицированных снова не начало расти.
"Сейчас ВОЗ дала определенные рекомендации, как постепенно можно выходить из карантина. Поэтому мы не отменяем все ограничительные противоэпидемические мероприятия, которые были введены во время карантина. Мы выходим постепенно и будем отслеживать динамику: будет рост, не будет роста, или будем оставаться на плато. После этого будем планировать дальнейшие наши действия", - пояснил главный санитарный врач Украины.
Ранее мы писали, что карантин в Украине после 22 мая будет продлен.
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