Корупційний скандал у Харкові! Тамтешнє товариство незрячих може втратити землі, на яких розташоване їхнє підприємство. Усі будівлі на ділянці в півтора гектара в центрі міста - раптом зникли з держреєстрів. А депутати міськради - знайшли давній лист, де незрячі нібито самі просять забрати в них землю.

Мерія прохання задовольнила. І вже навіть видала згоду на будівництво висотки. Світлана Шекера продовжить тему.

Навчально-виробниче підприємство УТОСУ. Ірина працює тут вже 20 років.

Ірина, співробітниця УВК №1 УТОС:

Собираем коробочку. Ну, это для розетки.

Тут працює ще півсотні слабозорих людей. Збирають розетки. Для незрячих - це єдина можливість працювати й бути серед товариства. УТОСу тут належить півтора гектара землі і будівлі. Споруди здають в оренду, щоб допомагати людям з вадами зору.

Коли ще за радянських часів УТОСу виділяли землі на Клочківській, тут була фактично околиця міста. Тепер - це центр із гарною інфраструктурою, ласий шматок для забудовників.

Тож у лютому Харківська міськрада прийняла рішення - забрати в УТОСа ці півтора гектари. Віддала приватній фірмі право на розробку проекту землеустрою. Приводом став нібито отриманий ще дев'ять років тому лист від УТОСу. У якому незрячі самі просять забрати в них землю.

Даніель Солодчик, правозахисник:

Я спілкувався з керівництвом всеукраїнського товариства сліпих, і питав, чи дійсно ви направляли такого листа до харківської міської ради. Він каже - це під питанням, ми ніякого дозволу місту Харкову на такі листи не давали. І взагалі, чи існував цей лист і ким він був написаний, і не фіктивний чи він, це дуже велике питання.

З держреєстру дивним чином зникли усі будівлі, які розташовані на цій землі. Їх викреслює невідомий реєстратор з Печеніг. Тепер де-юре на місці навчально-виробничого комбінату УТОСу - нічого немає.

Михайло Шум, заступник Харківського відділення УТОС:

У нас есть оригиналы, где мы есть в реестре. Мы категорически против такой ситуации. Не будет здания, ну вот как минимум 50 человек, из которых в общем-то значительная часть инвалиды по зрению, останутся без работы.

На балансі комбінату значиться і цей гуртожиток для незрячих. Якщо не буде комбінату, нікому буде утримувати й житло. Ще одне підприємство є на іншому кінці міста. Та доїхати до нього зможуть не всі незрячі.

Віталіна Дуда, мешканка гуртожитку УТОС:

Потому что они привыкшие уже к одному ориентиру, естественно, им будет намного тяжелее добираться на работу, они могут даже от нее отказаться, поскольку привыкшие они к одному месту, а незрячий человек, ему надо выучить сначала маршрут, как добираться.

Фірму, яка отримала дозвіл на розроблення документації із землеустрою на цій території, правозахисники пов'язують із депутатом харківської міськради. Його приймальня - за цією ж адресою. Та розмовляти зі знімальною групою депутат не захотів.

"Ми шукаємо приймальню депутата Романенка Ігоря Івановича. - В связи с карантином мы никого не принимаем и не пускаем".

Правозахисники кажуть: на найближчій сесії міськради півтора гектара землі, якими користувався УТОС, можуть остаточно віддати в оренду чи то у власність приватній фірмі. Міськрада вже дала згоду на будівництво багатоповерхівки за цією адресою.