За минувшие сутки коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 30 жителей Киева. Два человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 30 человек. Среди них - один медик. За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умерли два человека. Всего за это время - 40 летальных случаев. На сегодня в столице уже в 1960 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Виталий Кличко.

Среди заболевших:

7 женщин в возрасте от 21 до 82 лет;

9 мужчин в возрасте от 39 до 81 года;

3 девочки - 8, 9 и 14 лет;

1 мальчик, которому 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Выздоровели за минувшие сутки 31 человек. Всего коронавирус побороли 169 жителей столицы", - сообщил Виталий Кличко.

Напомним, что мэр Киева попросил Кабмин открыть метрополитен с 25 мая.