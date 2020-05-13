В Киеве две новые смерти от коронавируса, заболели дети [ Редактировать ]
За минувшие сутки коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 30 жителей Киева. Два человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.
"Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 30 человек. Среди них - один медик. За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умерли два человека. Всего за это время - 40 летальных случаев. На сегодня в столице уже в 1960 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Виталий Кличко.
Среди заболевших:
- 7 женщин в возрасте от 21 до 82 лет;
- 9 мужчин в возрасте от 39 до 81 года;
- 3 девочки - 8, 9 и 14 лет;
- 1 мальчик, которому 13 лет.
В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
"Выздоровели за минувшие сутки 31 человек. Всего коронавирус побороли 169 жителей столицы", - сообщил Виталий Кличко.
Напомним, что мэр Киева попросил Кабмин открыть метрополитен с 25 мая.
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