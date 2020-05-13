В среду, 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам.

В последние дни тема пожаров потеряла хайп для некоторых СМИ. Однако наши пожарные и спасатели продолжали свою ежедневную работу. И на сегодня в Житомирской области преодолено большинство очагов огня, а на территории Зоны отчуждения все пожары в лесных массивах ликвидированы. Спасибо за вашу тяжелую работу.

"Кроме того, сегодня состоялось заседание Верховной Рады Украины. Несмотря на все слухи и обвинения, на всю грязь и давление, депутаты приняли многострадальный "банковский закон". Ваше решение стало зеленым светом для получения Украиной важной финансовой поддержки - это миллиарды долларов США", - отметил президент.

Ранее Зеленский допустил дальнейшее смягчение карантина в Украине.