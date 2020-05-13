Instagram ввел санкции против Кадырова [ Редактировать ]
В Instagram в очередной раз заблокировали страничку президента Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает "Кавказ.Реалии".
Помимо чеченского лидера, доступа к аккаунтам лишились председатель парламента республики Магомед Даудов, вице-премьер Абузайд Висмурадов и депутат Госдумы Адам Делимханов. Первые лица республики свои страницы в Instagram называют неофициальными, но активно ими пользуются.
В компании Facebook, которой принадлежит Instagram, заявили, что блокировка страниц лидеров Чеченской республики связана с тем, что в отношении их американские власти ввели санкции.
В июне 2019 года страница Рамзана Кадырова также была заблокирована, годом ранее был прекращен доступ к аккаунту @za_kadyrov_95. Старые страницы главы Чечни и в Instagram, и в Facebook были закрыты 23 декабря 2017 года. Это произошло из-за того, что США внесли его в санкционный "список Магнитского".
Как сообщали "Подробности", в Конгрессе США призывают ввести против России новые усиленные санкции.
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