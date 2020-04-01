Чечня закрывает границы - Кадыров [ Редактировать ]
С 5 апреля границы Чеченской республики полностью закрыть въезд и выезд. На такие меры идут, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Об этом на своем Instagram-канале сказал глава республики Рамзан Кадыров.
Чечня перестанет принимать самолеты, поезда и любой автотранспорт. Исключение - машины экстренных служб и доставка продуктов и медикаментов.
"Кто хочет вернуться домой, он должен вернуться до 5 апреля. После этого впускать не будут. Если касается безопасности народа, мне без разницы", - заявил Кадыров.
После закрытия границ в Чеченской республике проведут санитарную очистку населенных пунктов. 1 апреля в Чечне умер первый пациент с коронавирусом. Всего заражено 10 человек.
В РФ насчитывается 85 регионов. По состоянию на 1 апреля коронавирус не обнаружен в десяти: на Алтае, Камчатке, Ямале, Чукотке, в Ингушетии, Еврейской автономии, Карачаево-Черкесии, Карелии, Тыве и Ненецком автономном округе.
В России коронавирус обнаружили у 2777 человек, 25 из них скончались.
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