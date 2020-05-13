Манафорта перевели на домашний арест [ Редактировать ]
Пол Манафорт глава предвыборного штаба Дональда Трампа на выборах в 2016 году переведен на домашний арест из-за коронавируса в США. Об этом сообщает ABC News.
Решение о переводе Манафорта приняли после того, как его адвокаты подали ходатайство, поскольку заключенный подвергается высокому риску заболеть COVID-19 из-за преклонного возраста.
В то же время в тюрьме FCI Loretto на сегодня нет известных случаев коронавируса. Уточняется, что Манафорт сможет находиться дома до завершения пандемии коронавируса. Манафорт отбыл менее трети своего тюремного заключения, однако тюремные чиновники в США имеют широкие полномочия, рассматривая каждый конкретный случай.
Ранее "Подробности" сообщали почему карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19 не приведет к всплеску рождаемости.
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