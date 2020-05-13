С 13 мая по 25 июня в свои "права" вступает ретроградная Венера. В связи с этим люди окажутся в очень напряженном промежутке времени. Астрологи рассказывают, чем ознаменуется этот период для каждого знака зодиака. Об этом пишет slovofraza.

Овен

Ретроградная Венера очень сильно затронет Овнов, почти полностью изменит их внутренний мир, начиная с чувств и заканчивая реакциями на них. Временно реальность Овнов перевернется с ног на голову, и виной тому - сильные, яростные и порой раздражающие эмоции. Планета любви запустит стрелы в самое сердце, повысит чувствительность, ранимость, расширит спектр факторов, которые могут оказать влияние. Только позитивное мышление и вера в лучшее помогут продержаться на плаву и не совершить опрометчивых поступков.

Телец

Начало ретроградного движения Венеры Тельцы почувствуют глубоко в своем сердце. По словам астрологов, многим представителям этого Знака придется освободить свою жизнь от всех привычек и отношений, которые препятствуют развитию и росту. То, чему суждено остаться в прошлом, должно стать прошлым уже сейчас. Но работа над собой будет отнимать не только время, но и силы. В связи с этим важно каждый день находить время для того, чтобы восполнять запасы энергии.

Близнецы

Покровительница любви и счастья повернется спиной к Близнецам и их чувствам. Это может изменить отношение к вещам и событиям, которые раньше казались невероятно важными. Список приоритетов возглавит внутренняя гармония и ежедневная рутина - это поможет определить, что именно приводит к появлению проблем. Определение данного триггера станет первым шагом на пути к избавлению от негативных программ и забот в личной жизни.

Рак

Ретро-Венера поможет Ракам ответить на главный вопрос: что делает вас безумно счастливыми? Влияние планеты укажет на то, что учащает сердцебиение. Счастье будет рядом, но для начала придется избавиться от всех иллюзий и освободить в своей жизни место для чего-то нового. Астрологи советуют не доверять другим людям важных планов, но и себя проверять постоянно - очень высок риск неверной оценки ситуации.

Лев

Венера, обращающаяся вспять, является своеобразным сигналом к восстановлению внутренней гармонии. Магические способности Львов многократно усилятся, и их нужно пустить в действие, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Самое главное приоритетное задание от астрологов - установить в душе мир и покой, усмирить свои страхи и избавиться от болезненных воспоминаний. В противном случае они обретут силу и повлияют на развитие событий.

Дева

Венера в ретро-фазе превратит Дев в воинов. Под ее покровительством спадет угроза внешних влияний: события и люди больше не смогут управлять Девами. Тех, кто по тем или иным причинам оказался в зависимом положении, могут донимать сожаления, мысли о собственной несостоятельности и общее чувство неудовлетворенности жизнью. Справиться с этим поможет выход за пределы своих ограничений. Астрологи советуют забыть о привычке угождать и помогать всем вокруг - это будет тянуть вниз и мешать достижению поставленных целей.

Весы

Весы рискуют застрять в колее отживших свое отношений, проектов и дел, что может принести рутину и усталость. Но сейчас лучше переждать и не рушить старое в погоне за чем-то новым. Самообман, которому равно подвержены все представители зодиакальной плеяды, заставит заниматься саботажем своих интересов и привлечением проблем во всех аспектах жизни. Поэтому для Весов будет актуально правило "тише едешь - дальше будешь": стремление убежать от любых решений и тормозить в делах на ретро-Венере принесет им, против обыкновения, удачу и пользу.

Скорпион

Начиная с 13 мая у Скорпионов стремительно возрастет риск стать жертвой обмана и предательства. Причем нужно бояться не только хитроумных людей, но и собственного стремления к иллюзиям: блеск фальшивых идей на ретроградной Венере будет казаться особенно соблазнительным. Астрологи советуют перенести важные решения и встречи на конец июня и воздержаться от участия в нарочито прибыльных аферах.

Стрелец

Астрологи советуют Стрельцам держать рот на замке, кошелек - на завязке, а деньги - на банковском счете. Именно Стрельцам в период ретроградации Венеры больше прочих грозит стать жертвой финансовых мошенников. Не стоит вкладывать деньги в сомнительные проекты, брать кредиты на привлекательных условиях, совершать крупные покупки. Повременить стоит и с приобретением любой техники. Во время ретроградного движения планеты есть риск приобрести некачественные товары или потратить больше денег, чем необходимо.

Козерог

Козерогам с 13 мая по 25 июня лучше всего стоять на страже собственных финансов, так как риск покушения на их собственность будет выше. Нужно будет внимательнее читать любые документы и осторожнее совершать покупки. Ближе к середине июня появится бонус от такой осторожности в виде повышения репутации или банковского счета.

Водолей

В период ретроградной Венеры у Водолеев будет повышен риск конфликтов с представителями власти, а также разногласий, которые могут иметь неприятные последствия, поэтому астрологи советуют лишний раз не спорить даже с близкими людьми. Вообще умение контролировать эмоции и трезво мыслить сослужит хорошую службу. Водолеям будут легко удаваться манипуляции людьми, они легко могут обмануть кого угодно. Конечно, можно действовать в своих интересах, но не стоит забывать и про закон бумеранга.

Рыбы

Легкое беспокойство, которое будет преследовать многих Рыб с 13 мая по 25 июня, возможно, принесет пользу, добавив собранности и предусмотрительности. Астрологи советуют идти у беспокойства на поводу: если захочется в сотый раз перепроверить какую-то информацию - делайте это. Учитывая, что ретро-Венера повысит риск неприятных случайностей и досадных ошибок, лучше перестраховаться. С их помощью будет проще обуздать эмоции и не обидеть близких неуместными и резкими высказываниями.

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