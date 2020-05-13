На Харківщині стрімко зросла кількість підтверджених випадків COVID-19. За останню добу в області зареєстровано 49 нових інфікованих.

В обладміністрації це пояснюють тим, що хворіти на сході стали пізніше, тож лише зараз фіксують пік захворюваності. Кажуть, останнім часом стали робити більше тестів, збільшили потужності лабораторій, тож і виявляють більше заражених. Утім, санлікарі підозрюють, що тести, якими вони користуються - неякісні, бо вони часто показують негативний результат у випадках, які пізніше підтверджуються.

Не виключають медики і нового спалаху, адже люди розслабилися, перестали дотримуватися карантину й носити маски. Нагадаю, з 11 травня в Харкові запрацювали великі торговельні центри, базари, відкриті парки й перукарні.