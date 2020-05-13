Європа потерпає від морозів та снігу [ Редактировать ]
Замість травневого сонця і тепла мороз і сніг. Хурделить цього тижня і в українських Карпатах, і в західній Європі.
У Німеччині - справжні хуртовини, і температура нижче нуля. У Польщі подекуди насипало до 10 сантиметрів снігу. Під кучугурами опинилися квітучі поля. Мело і в Литві, Латвії та Естонії. Причина негоди - холодні вітри з Арктики. Вони зачепили й Україну. А днями дістануться Британії, Чехії і Словаччини.
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