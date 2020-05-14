Другий етап пом'якшення карантину в Україні запланований на 22 травня. Але усе залежатиме від статистики захворювання на COVID-19, заявив Президент Володимир Зеленський. Скасувати низку обмежень можна буде лише за помірної кількості нових випадків захворювання.

Володимир Зеленський, президент України: