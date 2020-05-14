Володимир Зеленський анонсував другий етап послаблення карантину [ Редактировать ]
Другий етап пом'якшення карантину в Україні запланований на 22 травня. Але усе залежатиме від статистики захворювання на COVID-19, заявив Президент Володимир Зеленський. Скасувати низку обмежень можна буде лише за помірної кількості нових випадків захворювання.
Володимир Зеленський, президент України:
Він торкнеться, зокрема, спортивних змагань, роботи готелів, проведення ЗНО та іншого. Я знаю, що всі зараз не розуміють, яким буде літо. Як планувати відпустку, коли дозволять літаки, коли дозволять потяги. Коли знову запрацюють кінотеатри, пляжі та метро. Відповідь проста: все це залежить від нас з вами.
по теме
Хлорка, ганчірка та швабра: як комунальники України справляються із дезінфекцією
Ганчірка, змочена у хлорці чи спирті, відро і швабра - поки що найрозповсюдженіша в Україні технологія дезінфекції. Та хоч і так, але до порад лікарів більшість чиновників і роботодавців усе-таки дослухаються
Підприємства Group DF забезпечують лікарів апаратами ШВЛ та засобами індивідуального захисту
Формувати запас масок, рукавичок та антисептиків допомагають небайдужі. Зокрема, на Житомирщині - це підприємства титанового бізнесу.
МОЗ запевнив українських медиків у нарахуванні "коронавірусних доплат"
Напередодні медики кількох міст поскаржилися на відсутність доплат за роботу попри обіцянки влади. Сьогодні ж на брифінгу Степанов заявив, що гроші перераховано на місця та закликав медичних працівників звертатися на гарячу лінію Міністерства у разі виникнення конфліктів.
В Україні встановили рекорд із кількості тестів на коронавірус
Рекордну в Україні кількість досліджень методом ПЛР зробили за минулу добу - 7315. З них діагноз підтвердили у 540 людей. Найбільша кількість інфікованих зараз у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-франківській областях та у Києві
В Україні вже більше тисячі людей здолали COVID-19
456 нових випадків коронавірусної хвороби виявлено в Україні минулої доби - на пів сотні більше ніж попередньої. 11 людей померли. Пацієнтів, що одужали - вдесятеро більше. Оновлені дані повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Загальна кількість інфікованих - 9866.