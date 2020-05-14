США звинуватили Китай у спробі вкрасти розробки проти коронавірусу [ Редактировать ]
Китай намагається викрасти американські розробки проти коронавірусу. Відповідне попередження оприлюднили федеральне бюро розслідувань США та Агентство кібербезпеки.
За їхніми даними, китайські хакери намагатимуться втрутитися в роботу американських установ, які розробляють вакцину та ліки проти COVIDу.
У ФБР закликали усі відповідні структури вжити заходів для захисту своїх систем. Та за найменшої підозри звертатися до місцевих офісів ФБР.
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