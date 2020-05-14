Украине угрожает дефицит воды - СНБО [ Редактировать ]
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предупреждает о вероятности дефицита воды в стране и выступил за оптимизацию использования ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
Ученые, чиновники и специалисты СНБО изучили состояние поверхностных вод в Украине и озвучили прогноз по обеспечению водой в течение 2020 года.
"Согласно информации Государственного агентства водных ресурсов Украины, последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку", - сказано в сообщении СНБО.
Секретарь совета нацбезопасности Алексей Данилов заявил о необходимости оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления. И предложил провести полную инвентаризацию источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин для привлечения их к системам водоснабжения.
Напомним, что в марте 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна подавать воду в Крым, потому что там живут украинцы, а Крым - это Украина. Вместе с тем, под давлением общественности он позднее заявил, что подача воды в оккупированный Россией Крым невозможна до возвращения его в состав Украины.
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