Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предупреждает о вероятности дефицита воды в стране и выступил за оптимизацию использования ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Ученые, чиновники и специалисты СНБО изучили состояние поверхностных вод в Украине и озвучили прогноз по обеспечению водой в течение 2020 года.

"Согласно информации Государственного агентства водных ресурсов Украины, последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку", - сказано в сообщении СНБО.

Секретарь совета нацбезопасности Алексей Данилов заявил о необходимости оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления. И предложил провести полную инвентаризацию источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин для привлечения их к системам водоснабжения.

Напомним, что в марте 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна подавать воду в Крым, потому что там живут украинцы, а Крым - это Украина. Вместе с тем, под давлением общественности он позднее заявил, что подача воды в оккупированный Россией Крым невозможна до возвращения его в состав Украины.