Микитася отправили под домашний арест [ Редактировать ]
В четверг, 14 мая, Высший антикоррупционный суд отправил бывшего президента "Укрбуда" и депутата Максима Микитася под домашний арест по делу об афере с жильем для Национальной гвардии. Об этом говорится в сообщении суда в Facebook.
Сообщается, что сегодня суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и изменил Микитасю меру пресечения с залога на круглосуточный домашний арест.
На подозреваемого также возложены процессуальные обязанности: прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому требованию; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями; сдать на хранение паспорт для выезда за границу; носить электронное средство контроля. Срок действия обязательств - до 14 июля 2020 года.Раньше сообщалось о том, что пограничники сняли с самолета бывшего президента корпорации "Укрбуд", депутата 8 созыва Максима Микитася при попытке покинуть Украину. Мы писали о том, с какой целью он пытался выехать из страны.
Напомним, "Укрбуд", из-за нехватки денежных средств приостановила строительство 26 объектов, в результате чего могут пострадать 13 тысяч инвесторов.
Ситуации предшествовала продажа экс-президентом корпорации Максимом Микитасем ключевой компании холдинга - фирмы "Укрбуд Девелопмент".
Добавим, что позже появилась информация о том, что "Киевгорстрой" согласился достраивать ЖК "Укрбуда".
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