Франция призвала граждан провести летний отпуск в пределах страны [ Редактировать ]
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что в условиях развития пандемии коронавируса французы смогут провести отпуск только на территории страны в июле и августе. Об этом сообщает Paris Match.
По его словам, ситуация в туристическом секторе Франции сильно пострадала от кризиса.
"Что касается праздников - в зависимости от развития эпидемии и возможных очень локальных ограничений в зависимости от ее развития - мы выступаем за разумное предположение: французы могут отправиться в отпуск по стране в июле и в августа. Когда я говорю по стране, это очевидно в столицу и на заморские территории", - отметил он.
При этом он подчеркнул, что работники в сфере гостиничного бизнеса и туризма взяли на себя обязательство гарантировать полное возмещение денег в случае отмены бронирования и за новые бронирования.
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