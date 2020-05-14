Национальный банк Украины (НБУ) на 15 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,67 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 15 мая установлен на таком уровне: 26,6792 гривен за 1 доллар (-0,0105 грн). При этом курс доллара на 14 мая составляет 26,6897 гривен за 1 доллар.

Ранее сообщалось, что в мае 2020 года украинцам обещают проиндексировать пенсии на 11%: кому и сколько заплатят. Также мы писали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен. Смотрите, как можно отличить их от настоящих.